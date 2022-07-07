Англия

Англійський клуб знайшов заміну для Рафіньї.

Ситуація довкола трансфера нападника англійського Лідса Рафіньї Діаса досі залишається невизначеною, проте стрімке наближення початку нового сезону не залишило "павичам" можливості до останнього чекати на вирішення всіх питань щодо майбутнього їхнього виконавця.

На зміну 25-річному футболісту до складу представника Прем’єр-ліги вже найближчим часом надійде фланговий нападник нідерландського Феєнорда Луїс Сіністерра.

23-річний колумбієць, за повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, обійшовся Лідсу в 25 млн євро + різноманітні бонуси.

Як оголосили власне "павичі", контракт Сіністерри буде розраховано до 2027 року.

Луїс таким чином став шостим "літнім" придбанням Лідса після приходу Брендена Ааронсона, Тайлера Адамса, Дарко Г’ябі, Расмуса Крістенсена та Марка Роки.

Однак одразу розпочати роботу з командою футболіст не зможе — потрібно отримати дозвіл на роботу у Великій Британії.

У цьому зоні колумбієць зіграв 49 матчів, забивши 23 голи та віддавши 14 гольових передач.