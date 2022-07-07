Англия

Захисник виступатиме за "шпор" на правах річної оренди.

Тоттенгем та Барселона погодили перехід Клемана Ленгле, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 27-річний футболіст виступатиме за "шпор" на правах річної оренди. Ленгле вже давно погодив із Тоттенгемом особистий контракт.

Залишилася одна маленька деталь, яка ніяк не завадить переходу: Тоттенгем та Барселона мають узгодити опцію викупу, що не стане проблемою.

Минулого сезону Клеман Ленгле провів за Барселону 27 матчів, у яких він відзначився одним асистом і отримав п'ять попереджень.