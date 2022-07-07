Англия

Новачок АПЛ підпише захисника мюнхенського клубу.

Омар Річардс перейде в Ноттінгем Форест, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 24-річний футболіст поповнить склад новачка англійської Прем'єр-ліги за десять мільйонів євро.

Англійцю все ще потрібно погодити особистий контракт із Ноттінгем Форестом, але угода рухається до фінальних етапів.

Минулого сезону Річардс провів 17 матчів за Баварію у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача, а також дві жовті картки.