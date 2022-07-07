Англия

У клубі й досі не знають планів 37-річного футболіста.

Кріштіану Роналду пропустив четверте поспіль тренування у Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchester Evening News.

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"Червоні дияволи" досі не знають, чи збирається він вирушити з командою на передсезонний тур до Австралії та Таїланду.

У п'ятницю, 8 липня, Манчестер Юнайтед планує їхати з бази.

Раніше повідомлялося, що пропуск тренувань Роналду пояснював клубу "сімейними обставинами". Кріштіану зараз перебуває на тренувальній базі в Португалії, де підтримує форму.

Зазначимо, що агент Роналду Жорже Мендеш пропонує купити португальця, наголошуючи на "ефект Роналду".