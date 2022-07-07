У клубі й досі не знають планів 37-річного футболіста.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 17:12
Кріштіану Роналду пропустив четверте поспіль тренування у Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchester Evening News.
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"Червоні дияволи" досі не знають, чи збирається він вирушити з командою на передсезонний тур до Австралії та Таїланду.
У п'ятницю, 8 липня, Манчестер Юнайтед планує їхати з бази.
Раніше повідомлялося, що пропуск тренувань Роналду пояснював клубу "сімейними обставинами". Кріштіану зараз перебуває на тренувальній базі в Португалії, де підтримує форму.
Зазначимо, що агент Роналду Жорже Мендеш пропонує купити португальця, наголошуючи на "ефект Роналду".