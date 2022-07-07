Англия

"Сині" вирішили долучитися до гонки за нідерландського футболіста.

Челсі несподівано долучився до боротьби за Френкі де Йонга, повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

За його інформацією, "сині" нав'яжуть боротьбу за 25-річного футболіста Манчестер Юнайтед, який уже довгий час веде переговори щодо гравця.

У минулому сезоні де Йонг провів 46 матчів у складі "синьо-гранатових", забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона вже не хоче продавати де Йонга.