Неко Вільямс продовжить кар'єру у складі новачка англійської Прем'єр-ліги.
Неко Вільямс, Getty Images
07 липня 2022, 17:59
Ноттінгес Форест незабаром завершить перехід Неко Вільямса, повідомляє журналіст Джон Персі.
За його інформацією, за 21-річного футболіста "лісники" заплатять близько 17 мільйонів фунтів.
Діюча угода валлійського футболіста з Ліверпулем розрахована до літа 2025 року.
У першій половині сезону Вільямс виступав за Ліверпуль, а у другій – за Фулгем. У сумі він відіграв 23 гри, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест також підпише захисника Баварії.