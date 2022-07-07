Англия

Неко Вільямс продовжить кар'єру у складі новачка англійської Прем'єр-ліги.

Ноттінгес Форест незабаром завершить перехід Неко Вільямса, повідомляє журналіст Джон Персі.

За його інформацією, за 21-річного футболіста "лісники" заплатять близько 17 мільйонів фунтів.

Діюча угода валлійського футболіста з Ліверпулем розрахована до літа 2025 року.

У першій половині сезону Вільямс виступав за Ліверпуль, а у другій – за Фулгем. У сумі він відіграв 23 гри, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест також підпише захисника Баварії.