Англия

37-річний форвард може змінити клуб у АПЛ.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може продовжити свою кар'єру у складі Челсі. Про це повідомляє SPORTbilde.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" готове запропонувати 14 мільйонів фунтів стерлінгів за 37-річного португальця.

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Також наголошується, що таке рішення було ухвалено після переговорів між головним тренером Томасом Тухелем та новим власником клубу Тоддом Боулі.

Раніше повідомлялося, що Роналду пропустив уже четверте тренування під керівництвом Еріка тен Хага.

Минулого сезону Роналду провів 38 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав три результативні передачі.