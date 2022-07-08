Англия

"Сороки" готують пропозицію до Реалу.

Атакувальний півзахисник мадридського Реалу Марко Асенсіо може змінити клуб вже під-час поточного трансферного вікна.

Так, в послугах 26-річного футболіста зацікавлений Ньюкасл, повідомляє AS. "Сороки" готові запропонувати щедрий контракт іспанцю та викупити його у "вершкових".

Справа в тому, що контракт Асенсіо добігає свого кінця через рік, тож зараз — чи не єдина можливість Реалу заробити на продажу виконавця.

У минулому сезоні Асенсіо зіграв 42 матчі, забивши 12 голів та віддавши дві гольові передачі.

Відзначимо, що раніше свою зацікавленість у вінгері проявляли Ювентус, Мілан та Арсенал.

Раніше стало відомо, що королівський клуб не буде продовжувати контракт із Асенсіо.