Испания

Відповідно, для Мадриду зараз настає остання можливість продати гравця за бодай-якісь кошти.

Наприкінці минулого сезону мадридський Реал зробив пропозицію щодо підписання нового контракту для нападника Марко Асенсіо, проте так і не отримав жодної відповіді від представників футболіста чи від нього самого.

Зрештою, у іспанській пресі почали з’являтись різноманітні чутки про можливий відхід 26-річного форварда, яким одразу ж після невдалих перемовин зацікавились англійські Ліверпуль та Арсенал, а також італійські Мілан та Ювентус.

Реал цим спробам інших клубів жодним чином не заважав. Ба більше — "галактікос" навіть установили схвальний для себе цінник на Асенсіо в розмірі 40 млн євро.

Згідно з останніми повідомленнями від ЗМІ, причиною такої поведінки стала банальна зневіра чемпіона іспанського чемпіона в необхідності вести перемовини з футболістом.

У цьому сезоні Асенсіо зіграв 42 матчі, забивши 12 голів та віддавши дві гольові передачі.