Англия

Аргентинець визначився із ігровим номером в новому клубі.

Новачок Манчестер Сіті Хуліан Альварес, який догравав минулий сезон в оренді у Рівер Плейті, обрав собі ігровий номер в стані чемпіонів Англії.

Так, футболіст буде виступати із цифрою 19 на спині.

Нагадаємо, Альварес став гравцем "городян" у зимове трансферне вікно за 17 мільйонів євро, після чого залишився в Аргентині до кінця кампанії.

Цього сезону форвард провів 14 матчів, у яких забив вісім голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше аргентинця намагалось орендувати п'ять різноманітних клубів.