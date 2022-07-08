Аргентинець визначився із ігровим номером в новому клубі.
ХУЛІАН АЛЬВАРЕС, GETTY IMAGES
08 липня 2022, 13:00
Новачок Манчестер Сіті Хуліан Альварес, який догравав минулий сезон в оренді у Рівер Плейті, обрав собі ігровий номер в стані чемпіонів Англії.
Так, футболіст буде виступати із цифрою 19 на спині.
Нагадаємо, Альварес став гравцем "городян" у зимове трансферне вікно за 17 мільйонів євро, після чого залишився в Аргентині до кінця кампанії.
Цього сезону форвард провів 14 матчів, у яких забив вісім голів і віддав дві результативні передачі.
Раніше аргентинця намагалось орендувати п'ять різноманітних клубів.