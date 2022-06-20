Англия

"Городяни" не мають наміру розлучатися з футболістом.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес, який нині виступає за Рівер Плейт на правах оренди, зацікавив одразу п'ять європейських клубів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, "міщани" отримали п'ять пропозицій щодо оренди 22-річного аргентинця. Які саме клуби цікавилися футболістом – не повідомляється, але серед них є клуби із АПЛ.

Також наголошується, що Манчестер Сіті не розглядає пропозиції і вже відповів на них відмовою, оскільки розраховує на гравця наступного сезону.

Нагадаємо, Альварес став гравцем "городян" у зимове трансферне вікно за 17 мільйонів євро, після чого був відправлений в оренду до Рівера Плейта, де він і виступав раніше.

Цього сезону Альварес провів 14 матчів, у яких забив вісім голів і віддав дві результативні передачі.