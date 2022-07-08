Англия

Головний тренер МЮ бажає запросити колишнього підопічного.

Манчестер Юнайтед вже шукає нового форварда на тлі чуток про можливий відхід Кріштіану Роналду.

Один з можливих варіантів на підсилення ланки атаки — форвард Лейпцига Браян Броббі.

Футболіст не бачить себе у німецькому клубі та хоче його залишити. З цієї причини він повернувся у Аякс на правах оренди у минулому сезоні.

Дивись також: МЮ відправився у передсезонне турне без Роналду

Головний тренер МЮ Ерік тен Хаг контактував з Броббі. Йому подобається стиль гри 20-річного форварда.

Після переходу в Аякс на правах оренди, Броббі зміг забити вісім голів та віддати гольову передачу в 13 поєдинках.