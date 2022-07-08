Головний тренер МЮ бажає запросити колишнього підопічного.
Браян Броббі, Getty Images
08 липня 2022, 19:54
Манчестер Юнайтед вже шукає нового форварда на тлі чуток про можливий відхід Кріштіану Роналду.
Один з можливих варіантів на підсилення ланки атаки — форвард Лейпцига Браян Броббі.
Футболіст не бачить себе у німецькому клубі та хоче його залишити. З цієї причини він повернувся у Аякс на правах оренди у минулому сезоні.
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Головний тренер МЮ Ерік тен Хаг контактував з Броббі. Йому подобається стиль гри 20-річного форварда.
Після переходу в Аякс на правах оренди, Броббі зміг забити вісім голів та віддати гольову передачу в 13 поєдинках.