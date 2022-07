Манчестер Юнайтед оголосив список футболістів, які відправились із командою на передсезонний тур до Таїланду.

Ерік Тен Хаг взяв із собою 31 виконавця, до яких не потрапила головна зірка команди — Кріштіану Роналду. Як зазначається в прес-релізі клубу, португалець залишився вирішувати свої сімейні проблеми.

Окрім того, в Англії залишився й Філ Джонс, який продовжує працювати за індивідуальною програмою після чергового ушкодження. Теж саме стосується й Брендона Вільямса, який повернувся з оренди у Норвічі із травмою.

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... 💪🔴#MUFC