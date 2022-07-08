Англия

Португалець залишився "вирішувати сімейні проблеми".

Манчестер Юнайтед оголосив список футболістів, які відправились із командою на передсезонний тур до Таїланду.

Ерік Тен Хаг взяв із собою 31 виконавця, до яких не потрапила головна зірка команди — Кріштіану Роналду. Як зазначається в прес-релізі клубу, португалець залишився вирішувати свої сімейні проблеми.

Окрім того, в Англії залишився й Філ Джонс, який продовжує працювати за індивідуальною програмою після чергового ушкодження. Теж саме стосується й Брендона Вільямса, який повернувся з оренди у Норвічі із травмою.

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... 💪🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

Андреас Перрейра отримав додатковий відпочинок через те, що нещодавно повернувся із оренди у Фламенго.

Повний список гравців:

Воротарі: Давід Де Хеа, Том Хітон, Натан Бішоп, Матей Ковар



Захисники: Ерік Баї, Діогу Далот, Ітан Лейрд, Віктор Ліндельоф, Гаррі Магуайр, Тайрелл Маласія, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Рафаель Варан, Аарон Ван-Біссака



Півзахисники: Амад Траоре, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс Гарнер, Ганнібал, Зідан Ікбал, Скотт Мактоміней, Факундо Пеллістрі, Чарлі Севідж, Донні ван де Бек



Нападники: Тахіт Чонг, Ентоні Еланга, Алехандро Гарначо, Антоні Марсіаль, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо

Відзначимо, що раніше Манчестер Юнайтед оголосив список товариських матчів під-час світового турне.