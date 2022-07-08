Португалець залишився "вирішувати сімейні проблеми".
кріштіану роналду, getty images
08 липня 2022, 16:45
Манчестер Юнайтед оголосив список футболістів, які відправились із командою на передсезонний тур до Таїланду.
Ерік Тен Хаг взяв із собою 31 виконавця, до яких не потрапила головна зірка команди — Кріштіану Роналду. Як зазначається в прес-релізі клубу, португалець залишився вирішувати свої сімейні проблеми.
Окрім того, в Англії залишився й Філ Джонс, який продовжує працювати за індивідуальною програмою після чергового ушкодження. Теж саме стосується й Брендона Вільямса, який повернувся з оренди у Норвічі із травмою.
Андреас Перрейра отримав додатковий відпочинок через те, що нещодавно повернувся із оренди у Фламенго.
Повний список гравців:
Воротарі: Давід Де Хеа, Том Хітон, Натан Бішоп, Матей Ковар
Захисники: Ерік Баї, Діогу Далот, Ітан Лейрд, Віктор Ліндельоф, Гаррі Магуайр, Тайрелл Маласія, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Рафаель Варан, Аарон Ван-Біссака
Півзахисники: Амад Траоре, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс Гарнер, Ганнібал, Зідан Ікбал, Скотт Мактоміней, Факундо Пеллістрі, Чарлі Севідж, Донні ван де Бек
Нападники: Тахіт Чонг, Ентоні Еланга, Алехандро Гарначо, Антоні Марсіаль, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо
Відзначимо, що раніше Манчестер Юнайтед оголосив список товариських матчів під-час світового турне.