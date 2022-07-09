Англия

Англійці посилили атакувальну лінію поля.

Халл Сити подписал Аллахьяра Сайядманеша на постоянной основе, сообщает официальный сайт английского клуба.

21-річний гравець підписав чотирирічну угоду з "тиграми", яка включає опцію подовження ще на рік з боку клубу.

Відзначимо, що раніше Аллах'яр приєднався до Халл Сіті в січні цього року, перебравшись із Фенербахче на правах аренди.

Англійський клуб не розголошує суму трансферу, але, згідно з даними порталу Transfermarkt, Халл заплатив 4,5 мільйона євро.