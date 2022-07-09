Англия

"Сині" хочуть посилити лінію захисту.

Найближчими днями Челсі та Манчестер Сіті знову зв'яжуться, щоб домовитися про перехід Натана Аке, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "міщани" ясно дали зрозуміти, що хочуть отримати за нідерландського футболіста стільки, скільки витратили на нього у серпні 2020 року – близько 41 мільйона фунтів.

Що стосується особисто Аке, то він уже погодив особистий контракт із Челсі.

Минулого сезону Аке провів 27 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах: на його рахунку три голи.

Нагадаємо, що Челсі домовився з Манчестер Сіті про перехід Рахіма Стерлінга.