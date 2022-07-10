Англия

Майбутнє гравців у лондонському клубі опинилось під питанням.

До урочистого початку нового сезону англійської Прем’єр-ліги залишається менше місяця, тому команди потрохи починають збиратись у власних тренувальних центрах задля подальшого гуртового від’їзду на тренувальні збори.

Лондонський Тоттенгем у цьому контексті встигає ще й провести неабияку рекламну кампанію свого бренда на азійському ринку, плануючи учергове відправитись до Північної Кореї.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте вже має певні напрацювання для роботи з командою найближчим часом, однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, не кожному з діючих гравців клубу ці плани можуть припасти до душі.

Захисник Серхіо Регілон та півзахисники Гаррі Вінкс, Джованні Ло Чельсо й Тангі Ндомбеле — четвірка виконавців, місць для яких у чартерному рейсі Тоттенгема до Сеулу не знайшлось.

Клуб найближчим часом буде розглядати питання щодо майбутнього цих виконавців у колективі.

Відзначимо, що 26-річний Вінкс відіграв за останній сезон 30 матчів (1 гол, 2 гольові передачі), на 25-річний Регілон провів 31 гру (2 + 3), на долю 26-річного Ло Чельсо припало 40 ігор (2 + 3), а 25-річний Ндомбеле, із урахуванням оренди в Ліоні, награв 30 зустрічей (3 + 3).