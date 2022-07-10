Англия

Омар Річардс продовжить кар'єру у чемпіонаті Англії.

Лівий захисник мюнхенської Баварії Омар Річардс у літнє трансферне вікно стане гравцем Ноттінгем Форест, який підвищився у класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 24-річний англієць успішно пройшов медогляд у таборі "лісників" і незабаром буде представлений у якості нового гравця Ноттінгема.

Новачок АПЛ заплатить за Річардса 10 мільйонів фунтів. У разі наступного продажу гравця Баварія отримає 15%.

Минулого сезону Омар Річардс провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.