Англия

Англійський фулбек перебрався до табору новачка АПЛ.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Омара Річардса, права якого раніше належали мюнхенській Баварії.

24-річний англієць перейшов у новий клуб на постійній основі, підписавши контракт на чотири роки.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Річардса до табору новачка АПЛ склала 10 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Омар Річардс провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.