Англия

"Каноніри" зацікавлені у бразильському плеймейкері, але поки що не робили офіційних пропозицій.

Напередодні стало відомо, що лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні атакуючого півзахисника Лукаса Пакета, права на якого належать Ліону.

Журналіст Бен Джейкобс підтверджує цю інформацію, проте стверджує, що "каноніри" поки не робили офіційних пропозицій щодо 24-річного бразильця.

Ліон готовий відпустити Пакета в це літнє трансферне вікно, але хоче виручити з продажу 65 мільйонів євро плюс різні бонуси.

Раніше з'явилася інформація, що бразильський плеймейкер особисто зробив запит на трансфер із Ліона.