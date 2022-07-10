"Каноніри" зацікавлені у бразильському плеймейкері, але поки що не робили офіційних пропозицій.
Лукас Пакета, getty images
10 липня 2022, 15:58
Напередодні стало відомо, що лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні атакуючого півзахисника Лукаса Пакета, права на якого належать Ліону.
Журналіст Бен Джейкобс підтверджує цю інформацію, проте стверджує, що "каноніри" поки не робили офіційних пропозицій щодо 24-річного бразильця.
Ліон готовий відпустити Пакета в це літнє трансферне вікно, але хоче виручити з продажу 65 мільйонів євро плюс різні бонуси.
Раніше з'явилася інформація, що бразильський плеймейкер особисто зробив запит на трансфер із Ліона.