Франция

Півзахисник хоче отримати новий виклик у кар’єрі.

Бразильський півзахисник атакувального плану Лукас Пакета перебрався до Європи ще на початку 2019 року, проте виступи в складі італійського Мілану, на тлі 34-мільйонної вартості угоди, для нього навряд чи можна було вважати вдалими.

Куди краще справи в 24-річного виконавця пішли в складі французького Ліона, до якого він перебрався на початку сезону-2020/21 за 20 млн євро.

Із того часу бразилець устиг награти вже 77 матчів у складі "ткачів", ставши їхнім провідним гравцем із показником у 21 забитий м’яч та 13 результативних передач.

Утім, після повернення до розташування команди під час поточного трансферного вікна виконавець упевнено заявив про наміри вже найближчим часом змінити клуб.

Претендентами на Пакету є англійські Ньюкасл та Арсенал.

Нагадаємо, що під час літнього відпочинку бразилець примудрився втрапити до халепи з відчутними наслідками.