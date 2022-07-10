Англия

27-річний футболіст завершує перехід до складу лондонської команди.

Рахім Стерлінг пройде медичний огляд у Челсі сьогодні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Це відбудеться у найближчі кілька годин у Лондоні.

Нагадаємо, що Челсі домовився про перехід Стерлінга з Манчестер Сіті за 45 мільйонів фунтів і ще десять як бонус. Інші джерела стверджують, що сума буде 47,5 мільйона без бонусів.

Зазначимо, що Стерлінг підпише контракт на п'ять років із опцією продовження на один сезон.