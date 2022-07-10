Англия

Клуб готується до провалу в переговорах по хавбеку.

Манчестер Юнайтед довгий час веде переговори із каталонською Барселоною стосовно трансферу хавбека "блаугранас" Френкі Де Йонга.

Проблеми в перемовинах спонукають "дияволів" шукати альтернативний варіант підсилення середньої ланки команди. Таким варіантом для МЮ став футболіст Парі Сен-Жермен Леандро Паредес, повідомляє Lequipe.

Вважається, що аргентинець є одним з найдешевших варіантів на трансферному ринку згідно із побажаннями англійців.

Чемпіони Франції готові розлучитись зі своїм футболістом за 35 млн євро.

В минулому сезоні Паредес відіграв у 22 матчах, забивши одного разу та двічі віддавши гольовий пас.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ продовжив контракт із хавбеком ще на рік.