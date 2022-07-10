Англия

Новачок "містян" дав перше інтерв'ю в якості гравця команди.

Зимовий новачок Манчестер Сіті Хуліан Альварес прокоментував приєднання до команди Хосепа Гвардіоли.

Футболіст пообіцяв фанатам вписати своє прізвище в історію клубу.

"Манчестер Сіті має багату історію взаємовідносин із аргентинцями, але я приїхав сюди вписати своє прізвище. Хочу пройти свій шлях.

Ми звикли до уваги з Європи. Кожен мріє тут грати, адже європейський футбол — найкращій у світі. Коли я сюди приїхав, то одразу зрозумів рівень цього клубу. Велика праця допомогла мені цього досягти, але все еще попереду.

Дійсно, я можу грати на багатьох позиціях. Краще за все мені на вістрі атаки, але я можу також бути і вінгером, і відтягнутим форвардом", — розповів Альварес.

Нагадаємо, Альварес став гравцем "городян" у зимове трансферне вікно за 17 мільйонів євро, після чого залишився в Аргентині до кінця кампанії.

Цього сезону форвард провів 14 матчів, у яких забив вісім голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше Альварес визначився із ігровим номером у Манчестер Сіті.