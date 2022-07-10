Англия

Форвард прокоментував свій трансфер до Манчестер Сіті.

Новачок Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів про проблеми футболістів, які змінюють чемпіонат під-час трансферного вікна.

Футболіст наголосив, що він потребує часу на те, щоб звикнути до Англійської Прем'єр-Ліги.

"Нова країна, новий клуб, новий чемпіонат.. Все нове. Це є великою проблемою, якщо чесно. Я знаю, як це — приходити у нове середовище.

Протягом всієї кар'єри я намагаюсь насолоджуватись моментом та дарувати радість людям. Хочу круто провести час та забити як можна більше голів. Сподіваюсь додати якості Манчестер Сіті. Багато думати заважає. Треба жити сьогоденням.

Кожен трансфер — великий крок у кар'єрі. Ти сам вирішуєш свою долю. Кругом мене є друзі та рідні, тож помилитись дуже важко", — вважає Голанд.

Відзначимо, що раніше свій трансфер прокоментував Хуліан Альварес.