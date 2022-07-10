"Городяни" не хочуть продавати свого футболіста конкуренту.
Емерік Лапорт, Getty Images
10 липня 2022, 21:58
Челсі виявив інтерес до Емеріка Лапорта, повідомив Standard Sport.
За інформацією джерела, "сині" зробили пропозицію "міщанам", проте манчестерський клуб відмовився вести переговори щодо іспанського футболіста.
Нагадаємо, що Челсі близький до придбання Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті, а також веде переговори щодо Натана Аке.
Минулого сезону Лапорт провів 33 матчі в АПЛ: на його рахунку чотири голи.