Англия

Нідерландський футболіст не горить бажанням перейти до складу "червоних дияволів".

Френкі де Йонг не горить бажанням переходити до Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За його інформацією, 25-річний футболіст не хоче залишати Барселону, але також незадоволений ставленням до себе з боку каталонського клубу.

На даний момент перехід де Йонга до Манчестера Юнайтед вкрай малоймовірний.

У минулому сезоні де Йонг провів 46 матчів у складі "синьо-гранатових", забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.