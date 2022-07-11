Англия

Футболіст підписав контракт з новачком АПЛ.

Захисник Ліверпуля Неко Вільямс тільки-но попрощався з клубом, як Ноттінгем Форест вже оголосив про його підписання.

Контракт з молодим захисником збірної Уельсу підписаний на чотири роки — до літа 2026.

"Я дуже радий приєднатися до Ноттінгем Форест і допомогти цьому чудовому клубу у Прем’єр-лізі. Форест — клуб із неймовірною історією, а їх стадіон — особливе місце, яке я не можу дочекатися, щоб відчути на повну в найближчі тижні. Після розмови з головним тренером я зрозумів, що в них величезні амбіції", — сказав футболіст.

"Незважаючи на те, що йому лише 21, Неко зарекомендував себе у збірній Уельсу. Він грав у Прем'єр-лізі, Лізі чемпіонів і у відбіркових матчах Чемпіонату світу за останні 12 місяців. Це означає, що він дуже талановитий правий захисник. Ми раді бачити його у нашій команді", — зазначив головний тренер Форест Стів Купер.

За неофіційною інформацією, "лісники" заплатять близько 17 мільйонів фунтів за вихованця Ліверпуля.