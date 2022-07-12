Англия

Габріель Слоніна перейде до лондонського клубу за 10 мільйонів фунтів плюс бонуси, але залишиться в оренді у своєму нинішньому клубі.

Молодий воротар Чикаго Файр Габріель Слоніна у літнє трансферне вікно стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, "сині" досягли усної угоди щодо трансферу 18-річного американця після прямих переговорів між Тоддом Болі та клубом МЛС.

Слоніна перейде в Челсі за 10 мільйонів фунтів плюс бонуси, але поки що продовжить грати за Чикаго на правах орендної угоди.

Очікується, що лондонський клуб цього тижня зробить офіційну пропозицію щодо молодого американця, щоб закрити трансфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Габріеля Слоніни з боку мадридського Реалу, проте Челсі в результаті вдалося перехопити 18-річного голкіпера.