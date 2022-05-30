Испания

Кар'єра українського голкіпера Андрія Луніна у складі "вершкових" може опинитися під загрозою.

Воротар Чикаго Файр Габріель Слоніна може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу готує пропозицію щодо 18-річного американця.

Раніше у пресі була інформація про те, що у послугах Габріеля зацікавлені Баварія, Челсі, Ювентус та Вулвергемптон.

Зазначимо, що раніше Слоніна отримав виклик у збірну Польщі, але він має намір виступати у складі американської національної команди.

Нагадаємо, що наразі змінником Тібо Куртуа є Андрій Лунін і перехід ще одного молодого воротаря може ще більше втратити шанси українця на отримання ігрової практики.