Англия

Англієць підписав догостроковий контракт з клубом.

Лондонський Челсі повідомив фанатів клубу про підписання вінгера Манчестер Сіті та збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Контракт з зірковим футболістом підписаний на 5 років — до літа 2027. Також у контракті є опція продовження на один сезон.

За неофіційними даними, сума трансферу склала 53 мільйони євро. Також Ман Сіті зможе у майбутньому отримати бонуси.

Нагадаємо, що 27-річний Стерлінг окрім Манчестер Сіті (337 матчів, 131 гол та 94 асисти) грав і за Ліверпуль (129 матчів, 23 голи та 25 асистів).