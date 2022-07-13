Англия

Футболіст може стати черговим новачком лондонців.

Лондонський Челсі розпочав перемовини із захисником ПСЖ Преснелем Кімпембе. Про це повідомляє The Athletic.

ПСЖ, як і раніше, готовий продати одного з лідерів команди, якщо Челсі запропонує сприятливу суму.

Перша пропозиція не задовільнила парижан, але перемовини тривають і мають закінчитись успішно.

Незважаючи на те, що "пенсіонери" майже вирішили питання придбання центрального захисника Наполі Каліду Кулібалі, вони хочуть підписати ще одного гравця на цю позицію

У сезоні-2021/22 Ліги 1 Кімпембе зіграв за столичний клуб 30 поєдинків, у яких спромігся на один забитий м'яч.