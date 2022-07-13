Англия

Англієць поділився своїми думками після переходу в Челсі.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг прокоментував свій перехід до лондонського клубу з Манчестер Сіті.

"Передусім, мені приємно бути тут. Очевидно, що я багато чого досяг у своїй кар'єрі, але ще багато чого належить зробити, і я дійсно з нетерпінням чекаю на можливість зробити це у футболці Челсі під керівництвом Томаса Тухеля.

Лондон — мій дім, і там все почалося для мене, і це приголомшливо, що тепер я маю можливість грати перед друзями та сім'єю тиждень за тижнем на Стемфорд Брідж. Я дійсно з нетерпінням чекаю на зустріч з фанатами найближчим часом.

Я хочу скористатися можливістю, щоб подякувати Тодду, Бехдаду, групі власників, Томасу і всім, хто брав участь у тому, щоб доставити мене сюди. Мені не терпиться розпочати діяти і продовжити говорити на полі", — наводить слова Стерлінга прес-служба "синіх".

Раніше повідомлялося, що Челсі та Наполі погодили трансфер Кулібалі.