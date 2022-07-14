Англия

Сподівання на підписання гравця можуть раптово зникнути.

Чемпіонський здобуток італійського Мілану в минулому розіграші Серії A було складно уявити без участі португальського нападника Рафаеля Леау.

23-річний гравець, який перебрався до складу "россонері" ще влітку 2019 року, зумів за останній футбольний рік забити 14 голів та зробити 12 гольових передач у 42 зіграних матчах, що безумовно привернуло увагу збоку інших топ-клубів Європи.

Саме тому головним болем для Мілану на тлі тріумфального сезону є питання продовження контракту з ключовим виконавцем, тоді як чинна угода завершується в 2024 році.

У поточному контракті Леау є пункт про звільнення за 150 млн євро, проте вже найближчого часу "россонері" планують переглянути цю суму на користь збільшення, пропонуючи разом із тим гравцю 4,5 млн євро заробітної платні на рік.

Проте агенти Леау просять у клуба всі 6 млн євро, але й щодо подібних видатків Мілан на сьогоднішній день згоден вести перемовини, бажаючи оформити нову п’ятирічну угоду.

Додамо, що гравцем активно цікавляться лондонський Челсі та Манчестер Сіті.