Англия

У контракті португальського форварда з Міланом є клаусула в 150 мільйонів євро.

Нападник Мілана Рафаел Леау, який виграв із командою Серію А та став MVP сезону-2021/22 в італійській першості, у майбутньому може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Манчестер Сіті зберігає інтерес до 23-річного португальця на тлі можливого відходу цього літа Рахіма Стерлінга, трансфер якого хоче оформити лондонський Челсі.

Зазначається, що головний тренер Хосеп Гвардіола особисто хотів би бачити у своїй команді Леау, у котрого в контракті з Міланом є пункт про відступні у розмірі 150 мільйонів євро.

Нинішня угода португальського вінгера з "россонері" розрахована до літа 2024 року. Наразі між сторонами немає домовленостей щодо продовження терміну спільної співпраці.

Минулого сезону Рафаел Леау провів за Мілан 42 матчі, в яких він забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.