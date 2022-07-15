Англия

Захисник невдовзі стане черговим новачком "шпор".

Фланговий захисник Мідлсбро та молодіжної збірної Англії Джед Спенс невдовзі змінить клубну прописку.

Лондонський Тоттенгем погодив всі деталі трансферу 21-річного виконавця, повідомляє Фабріціо Романо. Сума трансферу складатиме 13 млн євро, а також включатиме в себе різноманітні бонуси на 8 млн.

Минулий сезон Спенс провів в оренді у складі Ноттінгему Форест, за який забив три голи та віддав п'ять результативних передач у 46 матчах.

Портал Tranfermarkt оцінює фулбека у вісім мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем хоче позбутись Ндомбеле.