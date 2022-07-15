Захисник невдовзі стане черговим новачком "шпор".
джед спенс, getty images
15 липня 2022, 12:00
Фланговий захисник Мідлсбро та молодіжної збірної Англії Джед Спенс невдовзі змінить клубну прописку.
Лондонський Тоттенгем погодив всі деталі трансферу 21-річного виконавця, повідомляє Фабріціо Романо. Сума трансферу складатиме 13 млн євро, а також включатиме в себе різноманітні бонуси на 8 млн.
Минулий сезон Спенс провів в оренді у складі Ноттінгему Форест, за який забив три голи та віддав п'ять результативних передач у 46 матчах.
Портал Tranfermarkt оцінює фулбека у вісім мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Тоттенгем хоче позбутись Ндомбеле.