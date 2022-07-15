Англия

Наставник "синіх" прокоментував можливість придбання польського форварда.

Одна з найгарячіших тем літнього трансферного вікна — перехід Роберта Левандовські із Баварії до одного з топ-клубів Європи.

Довгий час переговори веде каталонська Барселона, але до перегонів за поляков, за даними ЗМІ, включився й Челсі.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель прокоментував цю інформацію, хробивши акцент на першочерговості трансферних планів клубу.

"Не думаю, що ми зможемо підписати Левандовські. Так, він першокласний форвард, але це не те, що нам зараз вкрай потрібно.

Зрештою, ми маємо інші пріоритети на трансферному ринку", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

За минулий футбольний рік Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач за 46 матчів.

Раніше повідомлялось, що Баварія хоче продати форварда в будь-який інший клуб, а не Барселону.