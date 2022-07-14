Германия

Мюнхенський клуб не вважає каталонський клуб фінансово надійним.

Баварія хотіла б продати Роберта Левандовські не в Барселону, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, Баварія воліла б продати Левандовські в ПСЖ або Челсі, оскільки їх вважають надійнішими з фінансової точки зору клубами.

Мюнхенський клуб не готовий йти на поступки з цього питання, оскільки цього літа спортивний директор клубу Хасан Саліхаміджич хоче підписати ще захисника Ювентуса Маттейса де Лігта та нападаючого Ренна Матіса Теля.

За минулий футбольний рік Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач за 46 матчів.