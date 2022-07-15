Англия

Нападник Манчестер Юнайтед може заробити фантастичні гроші за два наступні роки.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує розмірковувати стосовно свого майбутнього у стані "червоних дияволів".

Окрім Челсі, з'явився ще один претендент на зіркового футболіста. В послугах 37-річного Роналду зацікавлений один з клубів Саудівської Аравії, повідомляє The Athletic.

Назва клубу не повідомляється, але відомо, що португальцю запропонували 230 млн євро за два роки контракту.

Окрім того, Манчестер Юнайтед може отримати за свого футболіста близько 26 мільйонів євро.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Челсі відмовився від послуг Роналду.