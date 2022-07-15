"Дияволи" продовжують підготовку до нового сезону.
фото манчестер юнайтед
15 липня 2022, 16:07
Манчестер Юнайтед провів другий матч під керівництвом Еріка Тен Хага, зігравши із Мельбурн Вікторі в рамках передсезонного турне.
Манкуніанці пропустили першими після традиційної помилки Харрі Магуаєра, але згодом виправили ситуацію завдяки голам Мактимінея, Мартіаля, Рашфорда та вдалому прострілу Чонга, який завершився автоголом Лупанку.
Нагадаємо, в першому матчі Тен Хага МЮ розгромив Ліверпуль (4:0).
Мельбурн Вікторі — Манчестер Юнайтед 1:4
Голи: Ікономідіс, 5 — Мактоміней, 43, Мартіаль, 45+1, Рашфорд, 78, Лапунку, 90 (автогол).