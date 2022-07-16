Англия

Лондонський клуб посилився досвідченим захисником.

Лондонський Челсі під час цьогорічної літньої трансферної кампанії опинився перед фактом нестачі виконавців на позиції центрального захисника через відхід із клубу Антоніо Рюдігера до мадридського Реалу та Андреаса Крістенсена до каталонської Барселони.

Саме тому "сині" були вимушені швидко реагувати на ці події пошуками підходящих виконавців на зміну тим, які залишили клуб.

Відповідна кандидатура "пенсіонерами" була знайдена в складі італійського Наполі, де трансфер центрального захисника Каліду Кулібалі вже кілька сезонів поспіль напрошувався сам собою.

Однак 31-річний виконавець усе ж таки відіграв вісім років у Неаполі, і лише цього разу зголосився залишити місто, тоді як сторони досягли умови щодо його трансферу та умов особистого контракту.

Зрештою, "південці" на своєму офіціальному сайті оголосили про продаж Кулібалі до Челсі, обмежившись повідомленням лише в одне речення.

Куди більш розлогим виявилось повідомлення від лондонського клубу, голова та співконтролюючий власник, Тодд Болі, прокоментував цю подію наступним чином:

"Каліду Кулібалі є одним із елітних захисників світу, і ми раді вітати його в Челсі.

Відмінний лідер і зразковий командний гравець. Каліду має багатий досвід і якості, які принесуть користь нашій команді та клубу в цілому", — заявив функціонер.

У складі Наполі Кулібалі провів 317 матчів, забивши 14 м’ячів та віддавши вісім гольових передач.