Англия

Вже завтра, 14 липня, футболіст має пройти медогляд.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі найближчим часом стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляють журналісти Фабриціо Романо та Джанлука Ді Марцио у своїх твіттерах.

За інформацією джерел, клуби змогли погодити трансфер 31-річного сенегальця, який коштуватиме "синім" 40 мільйонів євро. Сам футболіст підпише довгострокову угоду із окладом у розмірі 10 мільйонів євро за сезон.

Сьогодні Кулібалі приватним рейсом вирушить до Лондона, де вже завтра пройде медичне обстеження, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Минулого сезону сенегалець провів 34 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.