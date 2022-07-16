Хавбек Баварії має шанс повернутись до АПЛ.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
16 липня 2022, 15:30
Атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Лерой Сане зацікавив лондонський Арсенал.
"Каноніри" розглядають можливість придбання футболіста за умови, якщо клуб покине Ніколя Пепе, повідомляє Football Talk із посиланням на Bild.
Баварія оцінює свого футболіста у 70 млн євро.
Минулого сезону футболіст зміг забити 14 голів та віддати таку ж кількість результативних передач у 43 матчах за свій клуб.
Раніше повідомлялось, що послуги Сане запропонували Реалу.