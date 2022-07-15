Испания

Німецький вінгер може перебратися до Іспанії.

Реал продовжує роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє видання Marca, агенти запропонували мадридцям підписати вінгера Баварії Лероя Сане, але іспанський клуб поки не готовий розпочати переговори.

Стверджується, що для Реалу наразі пріоритетом залишається продаж Марко Асенсіо та Дані Себальоса. Якщо це завдання буде вирішено, то "вершкові" займуться переговорами щодо Сане.

Зазначимо, що минулого сезону Лерой відіграв 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 14 голами та 15 результативними передачами.

Нагадаємо, що Реал просить за Асенсіо 50 мільйонів євро, тому його продаж може мати певні проблеми.