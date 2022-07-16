Наставник МЮ висловився стосовно самопочуття футболістів.
давід де хеа, getty images
16 липня 2022, 15:57
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував стан здоров'я Давіда Де Хеа та Рафаеля Варана, які отримали ушкодження під-час тренувального процесу.
Фахівець запенив, що у фанів "червоних дияволів" немає приводу хвилюватись за гравців.
"Девід отримав травму в матчі проти Ліверпулю, але вже тренується. Я не знаю, коли він зможе грати, але там нічого серйозного.
Те саме стосується й Рафаеля Варана — він займається за індивідуальною програмою", — наводить слова Тен Гага клубна прес-служба.
Відзначимо, що в останньому товариському матчі манкуніанці здолали Мельбурн Вікторі.