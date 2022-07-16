Англия

Наставник МЮ висловився стосовно самопочуття футболістів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував стан здоров'я Давіда Де Хеа та Рафаеля Варана, які отримали ушкодження під-час тренувального процесу.

Фахівець запенив, що у фанів "червоних дияволів" немає приводу хвилюватись за гравців.

"Девід отримав травму в матчі проти Ліверпулю, але вже тренується. Я не знаю, коли він зможе грати, але там нічого серйозного.

Те саме стосується й Рафаеля Варана — він займається за індивідуальною програмою", — наводить слова Тен Гага клубна прес-служба.

Відзначимо, що в останньому товариському матчі манкуніанці здолали Мельбурн Вікторі.