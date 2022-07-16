Англия

Футболіст вже у Манчестері, де пройшов медогляд.

Захисник збірної Аргентини та Аякса Лісандро Мартінес найближчим часом буде представлений у якості новачка Манчестер Юнайтед.

Клуби підписали усі необхідні документи щодо переходу. Сам футболіст вже у Манчестері, де пройшов медогляд. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 55 мільйонів євро. Ще будуть передбачені бонуси у майбутньому для амстердамців.

Щодо самого контракту з футболістом, то він буде підписаний на 5 років — до літа 2027. Заробітна плата поки невідома.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед показав гостьову форму на сезон-2022/23.