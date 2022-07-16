Англия

Клуб на виїзді буде грати у білій формі.

Манчестер Юнайтед повним складом наразі перебуває в австралійському Мельбурні, де триває їх тренувальне турне.

Клуб нещодавно показав фанатам домашню форму на сезон-2022/23. Наразі став відомий і гостьовий комплект.

Комплект виконаний к білому кольорі із додаванням червоних та чорних стрічок. Форму виготовила компанія Adidas.

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