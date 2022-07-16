Англия

Преса активно пов'язує українця із переходом до лондонського Арсеналу.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив список із 26 футболістів, які вирушать на передсезонне турі до Сполучених Штатів Америки.

У цьому переліку також опинився український півзахисник Олександр Зінченко, ім'я якого останнім часом активно фігурує у трансферних новинах.

Багато авторитетних інсайдерів повідомили, що лондонський Арсенал близький до підписання 25-річного українця за 30 мільйонів фунтів.

Незважаючи на це, Зінченко вирушить зі своєю нинішньою командою на передсезонний збір, де "містяни" спершу зіграють у штаті Техас з Америкою (20 липня), а потім вирушать до штату Вісконсин і зустрінуться з Баварією (23 липня).

Варто зазначити, що лондонський Арсенал вже проходить передсезонну підготовку в США. У ніч на 17 липня у штаті Меріленд "каноніри" зіграють з Евертоном, а після в них запланована поїздка до штату Флорида на матчі з Орландо Сіті (20 липня) та Челсі (23 липня).