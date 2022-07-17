Англия

25-річний футболіст близький до переходу до складу "канонірів".

Олександр Зінченко близький до переходу до Арсеналу, повідомляє Sky Sports та низка інших видань.

При цьому стало відомо, коли може бути остаточно оформлена угода. Sky Sports стверджує, що Арсенал має намір завершити всі процедури з переходом наступного тижня. Імовірно, тоді й оголосити офіційно про перехід.

За чутками, Арсенал заплатить за Зінченка 30 мільйонів фунтів, а сам гравець може підписати угоду з лондонською командою до літа 2027 року.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.