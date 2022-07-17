Барселона таким чином може залишитись без чергового придбання.
Бернарду Сілва, Getty Images
17 липня 2022, 08:18
Досвідчений португальський півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва нещодавно приголомшив футбольну спільноту звісткою про те, що вже під час поточної трансферної кампанії хоче залишити колектив Хосепа Гвардіоли.
27-річний виконавець тоді зробив вибір на користь каталонської Барселони, проте, як повідомляє іспанська преса цього переходу цього літнього трансферного вікна може й не статись узагалі.
Навіть незважаючи на готовність головного тренера чинних чемпіонів Англії розпрощатись із власним підопічним, наріжним каменем під час перемовин знову може стати фінансове становище "блаугранас".
Річ у тім, що Сілву та Манчестер Сіті досі пов’язує контракт до 2025 року, тож "містяни" мають повне право вимагати за португальця стільки грошей, скільки вважатимуть за потрібне.
А хоче Сіті дуже багато — 80 млн євро, що на тлі домовленостей із нападниками Робертом Левандовські та Рафіньєю є недосяжною сумою для Барселони.
У цьому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.