Англия

Барселона таким чином може залишитись без чергового придбання.

Досвідчений португальський півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва нещодавно приголомшив футбольну спільноту звісткою про те, що вже під час поточної трансферної кампанії хоче залишити колектив Хосепа Гвардіоли.

27-річний виконавець тоді зробив вибір на користь каталонської Барселони, проте, як повідомляє іспанська преса цього переходу цього літнього трансферного вікна може й не статись узагалі.

Навіть незважаючи на готовність головного тренера чинних чемпіонів Англії розпрощатись із власним підопічним, наріжним каменем під час перемовин знову може стати фінансове становище "блаугранас".

Річ у тім, що Сілву та Манчестер Сіті досі пов’язує контракт до 2025 року, тож "містяни" мають повне право вимагати за португальця стільки грошей, скільки вважатимуть за потрібне.

А хоче Сіті дуже багато — 80 млн євро, що на тлі домовленостей із нападниками Робертом Левандовські та Рафіньєю є недосяжною сумою для Барселони.

У цьому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.