Испания

Португальський півзахисник має намір змінити клуб.

Бернарду Сілва поінформував керівництво Манчестер Сіті про бажання покинути команду, повідомляє Diario Sport.

Барселона зацікавлена ​​у придбанні гравця, але поки що перехід 27-річного португальця виглядає малоймовірним.

Справа в тому, що "міщани" не хочуть відпускати футболіста, а якщо клуб вирішить його продати, то вимагатиме 100 мільйонів євро.

Проте каталонці не готові віддавати таку суму. Вони згодні заплатити лише 60 млн.

Минулого сезону Сілва провклав до АПЛ 35 матчів: у них він забив вісім м'ячів.